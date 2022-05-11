Иран призвал Бельгию немедленно освободить своего заключенного дипломата

«К сожалению, сегодня мы в очередной раз наблюдаем сфабрикованную западными СМИ ложь об Ассадолле Асади, дипломате Исламской Республики Иран», — заявил представитель пресс-службы, комментируя пропаганду СМИ после вынесения вердикта Апелляционного суда троих, которые на основе беспочвенных утверждений говорят о связях с Асади.
Хатибзаде добавил, что, как было сказано ранее, все этапы задержания, судебного разбирательства и вынесения судебного решения в отношении Асади являются грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических правах.
Он отметил, что Иран уже официально заявил протест Австрии, Германии и Бельгии и неоднократно отвергал обвинения, выдвинутые против Асади, требовал его немедленного освобождения.
Пресс-секретарь назвал действия бельгийских правоохранителей как заранее спланированные и подготовленные по сценарию террористической организации «Муджахедин-э-Халк» с целью разжигания иранофобии.
Дипломат подчеркнул, что наряду с дипломатическими мерами Иран активно занимается этим вопросом по юридическим каналам, и европейские стороны, вовлеченные в вопрос об Асади, были призваны к ответу.
«Помимо его немедленного освобождения, мы будем настаивать на компенсации, реабилитации и обязательстве не повторять подобных действий», — добавил представитель МИД Ирана.
Дипломат подчеркнул, что основные права Асади на всех этапах содержания под стражей до судебного разбирательства и даже после вынесения приговора были грубо нарушены «самозваными защитниками прав человека».
Асади, занимавший пост третьего секретаря посольства Ирана в Австрии, был арестован в Германии в 2018 году и экструдирован в Бельгию. Его обвиняют в том, что он якобы планировал теракт во время встречи во Франции.
Тегеран, 11 мая, ИРНА. Пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде потребовал у Бельгии немедленно освободить иранского дипломата Ассадоллу Асади, находящегося в заключении.
«К сожалению, сегодня мы в очередной раз наблюдаем сфабрикованную западными СМИ ложь об Ассадолле Асади, дипломате Исламской Республики Иран», — заявил представитель пресс-службы, комментируя пропаганду СМИ после вынесения вердикта Апелляционного суда троих, которые на основе беспочвенных утверждений говорят о связях с Асади.
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