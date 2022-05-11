В Иране за сутки коронавирус унес жизни 6 человек

За последние сутки в Иране был выявлен 453 новых случая заражения COVID-19, при этом 62 человека госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 226 672 человека. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 7 012 770 случаев выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 410 331 человек получил первую дозу вакцины от коронавируса, 57 663 884 человека - вторую дозу, а 27 254 748 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 328 963 дозы вакцины против COVID-19.

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