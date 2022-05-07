85% населения Ирана получили две дозы вакцины от Covid-19

Он сегодня на местной церемонии заявил, что Ирану удалось сократить число больных COVID-19, так как люди приветствовали программу правительства по вакцинации.
По его словам, новый суточный рекорд по объемам вакцинации установили в Иране. За сутки в настоящее время иранцы получают 1,6 млн инъекций.
Министерство здравоохранения Ирана 6 мая объявило, что еще 7 иранцев умерли от коронавирусной болезни (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 141 145 человек.
Тегеран, 7 мая, ИРНА – Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи в субботу сообщил, что 85% населения страны получили две дозы вакцины от Covid-19.
Он сегодня на местной церемонии заявил, что Ирану удалось сократить число больных COVID-19, так как люди приветствовали программу правительства по вакцинации.
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