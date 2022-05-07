85% населения Ирана получили две дозы вакцины от Covid-19

Он сегодня на местной церемонии заявил, что Ирану удалось сократить число больных COVID-19, так как люди приветствовали программу правительства по вакцинации.

По его словам, новый суточный рекорд по объемам вакцинации установили в Иране. За сутки в настоящее время иранцы получают 1,6 млн инъекций.

Министерство здравоохранения Ирана 6 мая объявило, что еще 7 иранцев умерли от коронавирусной болезни (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 141 145 человек.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

