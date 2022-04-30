Число умерших от коронавируса снизилось в 21 провинциях Ирана

Согласно последним данным министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 221 653 человек.

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 983 502 случая выздоровления среди заразившихся», говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

На данный момент 64 328 567 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 544 801 человек - вторую дозу, 27 029 483 человека — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 902 851 доз вакцины против COVID-19.

Еще 11 иранца умерли от коронавирусной болезни (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 141 083 человек.

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