30 апр. 2022 г., 14:58
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Число умерших от коронавируса снизилось в 21 провинциях Ирана

Число умерших от коронавируса снизилось в 21 провинциях Ирана

Тегеран, 30 апреля, ИРНА – В 21 провинциях Ирана число умерших от коронавируса снизилось в 114-й неделе пандемии Covid-19 в стране.

Согласно последним данным министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 221 653 человек.
«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 983 502 случая выздоровления среди заразившихся», говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
На данный момент 64 328 567 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 544 801 человек - вторую дозу, 27 029 483 человека — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 902 851 доз вакцины против COVID-19.
Еще 11 иранца умерли от коронавирусной болезни (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 141 083 человек.

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