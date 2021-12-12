86% населения Ирана получили первую дозу вакцины от Covid-19

76% населения Тегерана и 74% иранцев также получили вторую дозу вакцины. Число получивших третью дозу вакцины от коронавирусной инфекции суммарно по всей стране составляет 2 млн человек.

Эйноллахи назвал вакцинацию очень эффективной в предотвращении инфекции Covid-19 и уменьшения осложнения болезни. "До сих пор 174 млн доз вакцины обеспечены в Иране, 150 млн доз от которой было импортировано и 24 млн доз вакцины созданы иранскими компаниями. На данный момент введено около 110 млн вакцин в стране", добавил он.

Министр здравоохранения назвал медицинские услуги в Иране уникальними в регионе, добавив, что до Исламской революции 1979 года мы зависели от других стран и не могли вылечить многие простые болезни, но сегодня мы находимся на пике развития медицинских наук.

Следует отметить, что благодаря ускорению вакцинации и соблюдению меры предосторожности темпы распространения Covid-19 в Иране сократились по сравнению с минувшими месяцами.