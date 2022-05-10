Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 7 010 698 случаев выздоровления среди заразившихся», говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

На данный момент 64 398 577 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 648 380 человек - вторую дозу, 27 216 318 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 263 275 доз вакцины против COVID-19.

Еще 3 иранца умерли от коронавирусной болезни (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 141 192 человека.

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