10 мая 2022 г., 20:19
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Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

Тегеран, 10 мая, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 226 219 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана.

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 7 010 698 случаев выздоровления среди заразившихся», говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

На данный момент 64 398 577 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 648 380 человек - вторую дозу, 27 216 318 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 263 275 доз вакцины против COVID-19.

Еще 3 иранца умерли от коронавирусной болезни (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 141 192 человека.

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