6 мая 2022 г., 16:20
Journalist ID: 2177
News Code: 84742888
0 Persons
T T

Tags

В Иране коронавирус унес жизни еще 12 человек

В Иране коронавирус унес жизни еще 12 человек

Тегеран, 6 мая. ИРНА — Министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 157, причем 12 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа.

За последние сутки в Иране был выявлен 375 новых случаев заражения COVID-19, при этом 76 человек госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 224 431 человек.  С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 999 709 случаев выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 359 564 человека получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 592 582 человек - вторую дозу, а 27 105 681 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 57 825 доз вакцин против COVID-19.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha