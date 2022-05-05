В Иране коронавирус унес жизни еще 7 человек

За последние сутки в Иране был выявлен 228 новых случаев заражения COVID-19, при этом 68 человек госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 224 056 человек. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 997 050 случаев выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 355 984 человека получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 586 061 человек - вторую дозу, а 27 095 727 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 037 772 дозы вакцин против COVID-19.

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