3 мая 2022 г., 15:27
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В Иране коронавирус унес жизни еще 17 человек

В Иране коронавирус унес жизни еще 17 человек

Тегеран, 3 мая. ИРНА — Министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 131, причем 17 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа.

За последние сутки в Иране был выявлен 571 новый случай заражения COVID-19, при этом 101 человек госпитализирован.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 223 576 человек.  С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 992 001 случай выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 350 307 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 576 453 человека - вторую дозу, а 27 080 848 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 007 608 доз вакцины против COVID-19.

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