В Иране коронавирус унес жизни еще 17 человек

За последние сутки в Иране был выявлен 571 новый случай заражения COVID-19, при этом 101 человек госпитализирован.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 223 576 человек. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 992 001 случай выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 350 307 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 576 453 человека - вторую дозу, а 27 080 848 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 149 007 608 доз вакцины против COVID-19.

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