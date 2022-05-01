1 мая 2022 г., 17:45
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В Иране коронавирус унес жизни еще 13 человек

В Иране коронавирус унес жизни еще 13 человек

Тегеран, 1 мая. ИРНА — Министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 096, причем 13 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа.

За последние сутки в Иране был выявлен 655 новых случаев заражения COVID-19, при этом 111 человек госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 222 308 человек.  С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 586 516 случаев выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 339 263 человека получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 460 407 человек - вторую дозу, а 27 054 452 человека — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 954 128 доз вакцины против COVID-19.

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