В Иране коронавирус унес жизни еще 13 человек

За последние сутки в Иране был выявлен 655 новых случаев заражения COVID-19, при этом 111 человек госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 222 308 человек. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 586 516 случаев выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 339 263 человека получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 460 407 человек - вторую дозу, а 27 054 452 человека — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 954 128 доз вакцины против COVID-19.

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