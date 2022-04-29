В Иране за сутки коронавирус унес жизни 14 человек

За последние сутки в Иране был выявлен 719 новых случаев заражения COVID-19, при этом 135 человек госпитализирован.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 221 212 человек. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 980 483 случая выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 321 868 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 535 805 человек - вторую дозу, а 27 014 796 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 872 469 доз вакцины против COVID-19.

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