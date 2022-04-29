29 апр. 2022 г., 18:22
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В Иране за сутки коронавирус унес жизни 14 человек

В Иране за сутки коронавирус унес жизни 14 человек

Тегеран, 29 апреля. ИРНА — Министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 072, причем 14 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа.

За последние сутки в Иране был выявлен 719 новых случаев заражения COVID-19, при этом 135 человек госпитализирован.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 221 212 человек.  С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 980 483 случая выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 321 868 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 535 805 человек - вторую дозу, а 27 014 796 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 872 469 доз вакцины против COVID-19.

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