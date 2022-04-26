26 апр. 2022 г., 17:43
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ВОЗ похвалила Иран в борьбе с коронавирусом

ВОЗ похвалила Иран в борьбе с коронавирусом

Тегеран, 26 апреля, ИРНА - Региональный директор ВОЗ Ахмед аль-Манзари заявил во вторник, что Иран хорошо справился с вызовом COVID-19.

Выступая на вебинаре с участием представителей международных организаций и иностранных послов, Ахмед Аль-Манзари сказал: «Изменение климата в мире привело к 23-процентному росту заболеваемости».

Региональный директор ВОЗ подчеркнул, что Иран привержен серьезному осуществлению межсекторальной деятельности и что создание комитета по здравоохранению и продовольственной безопасности является отличным шагом в этом направлении.

Он также высоко оценил меры, принятые Министерством здравоохранения Ирана по вакцинации и предоставлению медицинских услуг гражданам Афганистана во время вспышки ковида, и сказал: «Иран вовремя вспышки COVID -19 вакцинировал и лечил граждан Афганистана в рамках своего плана в этом контексте, что достойно признательности».

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