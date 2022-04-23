23 апр. 2022 г., 14:40
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Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

Тегеран, 23 апреля, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 215 512 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана.

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 963 991 случай выздоровления среди заразившихся», говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

На данный момент 64 259 733 человека получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 452 050 человек - вторую дозу, 26 888 907 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 600 690 доз вакцины против COVID-19.

Еще 22 иранца умерли от коронавирусной болезни (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 140 962 человека.

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