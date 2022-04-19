В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 23 человека

За последние сутки в Иране был выявлен 1820 новых случаев заражения COVID-19, при этом 246 человек госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 210 952 человека. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 952 007 случаев выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 221 469 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 400 435 человек - вторую дозу, а 26 820 130 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 442 034 дозы вакцины против COVID-19.

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