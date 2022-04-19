19 апр. 2022 г., 15:34
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News Code: 84724203
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В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 23 человека

В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 23 человека

Тегеран, 19 апреля. ИРНА — Министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 877, причем 23 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа.

За последние сутки в Иране был выявлен 1820 новых случаев заражения COVID-19, при этом 246 человек госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 210 952 человека.  С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 952 007 случаев выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 221 469 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 400 435 человек - вторую дозу, а 26 820 130 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 442 034 дозы вакцины против COVID-19.

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