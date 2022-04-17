В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 29 человек

За последние сутки в Иране был выявлен 1401 новый случай заражения COVID-19, при этом 257 человек госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 206 959 человек. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 945 844 случая выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 188 241 человек получил первую дозу вакцины от коронавируса, 57 350 435 человек - вторую дозу, а 26 750 953 человека — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 289 629 доз вакцины против COVID-19.

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