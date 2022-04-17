17 апр. 2022 г., 15:49
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В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 29 человек

В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 29 человек

Тегеран, 17 апреля. ИРНА — Министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 829, причем 29 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа.

За последние сутки в Иране был выявлен 1401 новый случай заражения COVID-19, при этом 257 человек госпитализированы.

При этом, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 206 959 человек.  С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 945 844 случая выздоровления среди заразившихся.

На данный момент 64 188 241 человек получил первую дозу вакцины от коронавируса, 57 350 435 человек - вторую дозу, а 26 750 953 человека — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 289 629 доз вакцины против COVID-19.

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