В Москве состоялось заседание Комитета по СМИ Ирана и России

Встреча началась с представления позиций Мохаммадрезы Норузпура и Чекерсовой, глав иранской и российской сторон, на площадке медиагруппы "Россия сегодня". После предложений представителей СМИ, обсуждение было резюмировано при участии посла Ирана в России Казема Джалали.

Заместитель министра культуры и исламской ориентации по делам СМИ и рекламы Ирана в своем вступительном слове рассказал о возможностях и потенциале СМИ своей страны.

Он также отметил, что одной из задач СМИ Ирана и России является укрепление взаимопонимания между народами.

Норузпур, отметив, что понимание иранцами России за последние два столетия формировалось через изучение произведений великих русских писателей и литераторов, сказал: "Иранцы знают старую Россию лучше, чем сегодняшнюю Россию".

Он заявил: "Что касается новой России, информация поступает к нам через западные источники новостей, и отчасти это связано с тем, что мы не смогли установить необходимые связи между СМИ двух стран".

Заместитель министра культуры и исламской ориентации по делам СМИ и рекламы Ирана в своем вступительном слове рассказал о возможностях и потенциале СМИ своей страны.

Он также отметил, что одной из задач СМИ Ирана и России является укрепление взаимопонимания между народами.

Норузпур, отметив, что понимание иранцами России за последние два столетия формировалось через изучение произведений великих русских писателей и литераторов, сказал: "Иранцы знают старую Россию лучше, чем сегодняшнюю Россию".

Он заявил: "Что касается новой России, информация поступает к нам через западные источники новостей, и отчасти это связано с тем, что мы не смогли установить необходимые связи между СМИ двух стран".