Встреча организаторов съезда погибших в войне работников экстренных служб с лидером Исламской революции Ирана

Выступление Верховного лидера Исламской революции на встрече с организаторами крупного съезда в память о 3100 шахидах-работниках экстренных служб времен Священной обороны и сопротивления, которая состоялась в понедельник (12 мая 2025 г.), было опубликовано вечером в среду (14 мая 2025 г.) на месте проведения этого мероприятия в Тегеране.
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