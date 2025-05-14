Ответ Аракчи на антииранские заявления Трампа: Мы стали свидетелями чистого обмана с подменой угрозы

Аббас Аракчи, продолжая отвечать на этот вопрос, сказал: "То, что он сказал о стремлении стран региона к прогрессу и процветанию, на самом деле является тем же путем, который выбрал иранский народ своей революцией, и прошел для создания независимой, демократической, свободной, процветающей и развитой страны".

Министр иностранных дел добавил: "Именно Америка на протяжении последних сорока с лишним лет своими санкциями, своим давлением, своими военными и невоенными угрозами препятствовала прогрессу иранского народа; тот, кто является причиной экономических проблем, - это Америка и империалистическая политика, которую она навязала иранскому народу и которая стремится к несамостоятельной и послушной системе, что противоречит достоинству иранского народа".

Глава дипломатического аппарата, отметив, что Дональд Трамп и сейчас вновь подтверждает политику максимального давления на этом же заседании, подчеркнул: "Президент Америки игнорирует все преступления Израиля в регионе и стремится представить Иран как угрозу; это чистой воды обман и подмена угроз. Какой режим убил 60 тысяч человек в Газе? Кто нанес такой ущерб в Газе? Какой режим нападает на прилегающие к Палестине регионы, включая Ливан, Сирию, Йемен? Площадь оккупации, осуществленной сионистским режимом в Сирии за последние месяцы, больше всей площади Газы. Сионистский режим подверг один народ в Газе экономической блокаде. Все эти вопросы игнорируются, и в то же время они пытаются представить Иран как угрозу для региона, чтобы забыть об основной угрозе, но и на этом пути они не добьются успеха".