Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 938 480 случаев выздоровления среди заразившихся», говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

На данный момент 64 167 174 человека получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 307 360 человек - вторую дозу, 26 697 158 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 171 692 дозы вакцины против COVID-19.

Еще около 33 иранца умерли от коронавирусной болезни (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 140 777 человек.

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