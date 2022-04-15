15 апр. 2022 г., 17:36
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Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

Тегеран, 15 апреля, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 204 049 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана.

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 938 480 случаев выздоровления среди заразившихся», говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

На данный момент 64 167 174 человека получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 307 360 человек - вторую дозу, 26 697 158 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 171 692 дозы вакцины против COVID-19.

Еще около 33 иранца умерли от коронавирусной болезни (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 140 777 человек.

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