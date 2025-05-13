13 мая 2025 г., 17:15
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Новости ID: 85831978
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МИД Ирана приветствовал заявление о роспуске Рабочей партии Курдистана

13 мая 2025 г., 17:15
Новости ID: 85831978
МИД Ирана приветствовал заявление о роспуске Рабочей партии Курдистана

Тегеран, 13 мая. ИРНА — Официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Эсмаил Багаи выразил поддержку в связи с заявлением о самороспуске Рабочей партии Курдистана (РПК), отметив, что данный шаг является важным элементом на пути отказа от насилия и укрепления безопасности.

«Мы рассматриваем заявление о роспуске РПК как важный шаг в направлении отказа от насилия и укрепления мира и безопасности. Надеемся, что завершение этого процесса будет способствовать усилению стабильности и спокойствия как в Турции, так и в регионе в целом», — подчеркнул Багаи.

Ранее в понедельник ряд информационных агентств, включая телеканал “Аль-Джазира”, со ссылкой на представителей РПК, сообщили о принятом решении прекратить вооружённую борьбу против Турции, сложить оружие и распустить организацию. В том же ключе высказалось и официальное информационное агентство Ирака (ВАА), подтвердив, что руководство РПК официально объявило о роспуске партии и завершении вооружённого противостояния.
 

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