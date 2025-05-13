МИД Ирана приветствовал заявление о роспуске Рабочей партии Курдистана

«Мы рассматриваем заявление о роспуске РПК как важный шаг в направлении отказа от насилия и укрепления мира и безопасности. Надеемся, что завершение этого процесса будет способствовать усилению стабильности и спокойствия как в Турции, так и в регионе в целом», — подчеркнул Багаи.

Ранее в понедельник ряд информационных агентств, включая телеканал “Аль-Джазира”, со ссылкой на представителей РПК, сообщили о принятом решении прекратить вооружённую борьбу против Турции, сложить оружие и распустить организацию. В том же ключе высказалось и официальное информационное агентство Ирака (ВАА), подтвердив, что руководство РПК официально объявило о роспуске партии и завершении вооружённого противостояния.

