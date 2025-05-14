14 мая 2025 г., 13:07
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85832756
T T
0 Persons

Теги

Багаи: в переговорах с США необходимо действовать с предельной осторожностью

14 мая 2025 г., 13:07
Новости ID: 85832756
Багаи: в переговорах с США необходимо действовать с предельной осторожностью

Тегеран, 14 мая, ИРНА – Представитель МИД Ирана, комментируя некоторые заявления о тупике в ходе непрямых переговоров между Ираном и США, заявил, что подобные взлёты и падения возможны в любом переговорном процессе, особенно в столь чувствительных переговорах между сторонами с долгой историей взаимного недоверия.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи в рамках своего визита на 36-ю Тегеранскую международную книжную ярмарку посетил стенд Информационного агентства Исламской Республики (ИРНА).

Отвечая на вопрос корреспондента ИРНА по вопросам внешней политики о ходе ирано-американских переговоров и связанных с ними спекуляциях, дипломат заявил, что «сам факт проведения переговоров и заявлений сторон о продолжении работы свидетельствует о том, что переговорный процесс будет продолжен».

В ответ на вопрос о времени и месте проведения пятого раунда переговоров, Багаи отметил, что МИД Омана, выступающий посредником и организатором этих переговоров, после согласования с Ираном и США объявит дату и место проведения следующего раунда.

Что касается некоторых заявлений о тупиковой ситуации в переговорном процессе, он пояснил, что подобные взлёты и падения возможны в любых переговорах, особенно в столь чувствительных переговорах между сторонами с долгой историей взаимного недоверия.

Официальный представитель МИД Ирана подчеркнул, что Иран обладает полным правом - с учетом истории нарушения США своих обязательств и наблюдаемых противоречий между их заявлениями и действиями - действовать с максимальной осторожностью и оправданным недоверием.

0 Persons

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .