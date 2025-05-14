Багаи: в переговорах с США необходимо действовать с предельной осторожностью

Официальный представитель Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи в рамках своего визита на 36-ю Тегеранскую международную книжную ярмарку посетил стенд Информационного агентства Исламской Республики (ИРНА).

Отвечая на вопрос корреспондента ИРНА по вопросам внешней политики о ходе ирано-американских переговоров и связанных с ними спекуляциях, дипломат заявил, что «сам факт проведения переговоров и заявлений сторон о продолжении работы свидетельствует о том, что переговорный процесс будет продолжен».

В ответ на вопрос о времени и месте проведения пятого раунда переговоров, Багаи отметил, что МИД Омана, выступающий посредником и организатором этих переговоров, после согласования с Ираном и США объявит дату и место проведения следующего раунда.

Что касается некоторых заявлений о тупиковой ситуации в переговорном процессе, он пояснил, что подобные взлёты и падения возможны в любых переговорах, особенно в столь чувствительных переговорах между сторонами с долгой историей взаимного недоверия.

Официальный представитель МИД Ирана подчеркнул, что Иран обладает полным правом - с учетом истории нарушения США своих обязательств и наблюдаемых противоречий между их заявлениями и действиями - действовать с максимальной осторожностью и оправданным недоверием.