Торжественное мероприятие, посвященное «Неделя Красного Полумесяца»

Торжественное мероприятие, посвященное «Неделя Красного Полумесяца», состоялось в понедельник днём (12 мая 2025 г.) в конференц-зале глав государств в присутствии президента Масъуда Пезешкияна.

journalistشهرام مومنی نوکنده
12 мая 2025 г., 19:29

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