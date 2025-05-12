Торжественное мероприятие, посвященное «Неделя Красного Полумесяца», состоялось в понедельник днём (12 мая 2025 г.) в конференц-зале глав государств в присутствии президента Масъуда Пезешкияна.
12 мая 2025 г., 19:29
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