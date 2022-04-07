7 апр. 2022 г., 14:27
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Производители Ирана могут выпускать около 50 млн доз вакцин в месяц

Производители Ирана могут выпускать около 50 млн доз вакцин в месяц

Тегеран, 7 марта. ИРНА — Иранские производители способны выпускать около 50 млн доз вакцин в месяц, что в разы превышает внутренний спрос.

Об этом заявил в четверг заместитель министра здравоохранения, глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Бахрам Дараи, передает IRIB.
"Некоторым иранским производителям вакцины от коронавируса (COVID-19) удалось найти иностранных клиентов, и на сегодняшний день было экспортировано около 4 миллионов доз вакцины", указал Дараи.
Глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами также указал на благоприятные результаты в сфере производства вакцин против COVID-19 на основе информационной РНК (mRNA), выразив надежду, что в ближайшее время эти вакцины против коронавируса также получат необходимые разрешения на применение.

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