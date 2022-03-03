3 мар. 2022 г., 19:05
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News Code: 84669825
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Генеральный директор ВОЗ высоко оценивает действия Ирана против коронавируса

Генеральный директор ВОЗ высоко оценивает действия Ирана против коронавируса

Тегеран, 3 марта, ИРНА - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом высоко оценил усилия и достижения Ирана в области борьбы с Covid-19 и внутреннего производства вакцины.

«Уровень вакцинации в Иране, а также вакцинация иностранных беженцев в Иране высок, и были приняты другие хорошие меры общественного контроля, и ситуация в Иране стабилизировалась», — заявил Тедрос Адханом на 49-й сессии Совета по правам человека в Женеве.

«Мы ценим усилия Ирана по производству отечественных вакцин и ускорим процесс оценки иранских вакцин, одна из которых (Ко Баракат) добилась значительного прогресса в технической оценке и процессе экстренного лицензирования», - добавил он.

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