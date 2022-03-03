Генеральный директор ВОЗ высоко оценивает действия Ирана против коронавируса

«Уровень вакцинации в Иране, а также вакцинация иностранных беженцев в Иране высок, и были приняты другие хорошие меры общественного контроля, и ситуация в Иране стабилизировалась», — заявил Тедрос Адханом на 49-й сессии Совета по правам человека в Женеве.

«Мы ценим усилия Ирана по производству отечественных вакцин и ускорим процесс оценки иранских вакцин, одна из которых (Ко Баракат) добилась значительного прогресса в технической оценке и процессе экстренного лицензирования», - добавил он.