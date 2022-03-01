1 мар. 2022 г., 16:38
Journalist ID: 2388
News Code: 84667451
0 Persons

Ардебиль готовится организовать мероприятие туристической столицы 2023 года

Ардебиль готовится организовать мероприятие туристической столицы 2023 года

Тегеран, 1 марта, ИРНА - Генеральный директор по культурному наследию, туризму и ремеслам провинции Надер Фалахи сказал, что Ардебиль готовится организовать в 2023 году мероприятие туристической столицы стран-членов ОЭС.

«В связи с тем, что провинция проведет международное мероприятие в Ардебиле, столице туризма стран-членов ОЭС в 2023 году в течение одного года, всем соответствующим учреждениям необходимо принять необходимые меры и проявить усилия для надлежащего проведения этого международного мероприятия», - пояснил он.

«Сфера туризма считается движущей силой экономики в мире, и ее процветание напрямую влияет на экономическое процветание других областей, поэтому во время вспышки коронавируса с закрытием туристических центров и отсутствием туристов и путешествий мы потерпели много экономических потерей во всех сферах», - отметил он.

Ардебиль с населением около 1,248 миллиона человек соседствует с провинциями Гилян, Зенджан и Восточный Азербайджан, и туризм, наряду с сельским хозяйством и промышленностью, считается тремя осями развития этого района.

Your Comment

You are replying to: .
captcha