Ардебиль готовится организовать мероприятие туристической столицы 2023 года

«В связи с тем, что провинция проведет международное мероприятие в Ардебиле, столице туризма стран-членов ОЭС в 2023 году в течение одного года, всем соответствующим учреждениям необходимо принять необходимые меры и проявить усилия для надлежащего проведения этого международного мероприятия», - пояснил он.

«Сфера туризма считается движущей силой экономики в мире, и ее процветание напрямую влияет на экономическое процветание других областей, поэтому во время вспышки коронавируса с закрытием туристических центров и отсутствием туристов и путешествий мы потерпели много экономических потерей во всех сферах», - отметил он.

Ардебиль с населением около 1,248 миллиона человек соседствует с провинциями Гилян, Зенджан и Восточный Азербайджан, и туризм, наряду с сельским хозяйством и промышленностью, считается тремя осями развития этого района.