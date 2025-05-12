Пезешкиан: мы ведём переговоры со всей серьёзностью и стремимся к достижению соглашения

Сегодня во второй половине дня под председательством Масуда Пезешкиана состоялось заседание кабинета министров. На заседании президент подчеркнул решимость правительства защищать достижения мирной ядерной программы. «Мы можем со всей уверенностью заявить, что Исламская Республика Иран никогда не стремилась, не стремится и не будет стремиться к созданию ядерного оружия», - отметил президент.

Глава иранского государства в очередной раз подчеркнул, что Иран никогда не занимался и не занимается разработкой ядерного оружия, отметив, что страна принципиально отвергает такие разработки по религиозным соображениям, а согласно фетве Верховного лидера аятоллы Хаменеи, любые действия по созданию ядерного оружия являются запретными (харам).

«Безусловно, предложения о полном отказе от всех ядерных объектов Ирана для нас неприемлемы. Ядерные технологии и достижения наших ученых в сфере мирной ядерной энергии находят применение в различных областях, включая производство лекарств и медицину, сельское хозяйство, экологию и промышленность. Мы будем и впредь решительно продолжать нашу мирную ядерную деятельность», - пояснил Пезешкиан.