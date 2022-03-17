Никарагуа стал покупателем иранской вакцины «Баркат» от COVID-19

Председатель директоров фармацевтической компании «Barkat Pharmaceutical Group» Джамшиди на церемонии подписания соглашения о поставке иранской вакцины Баркат в Никарагуа заявил: «после того, как производственная мощность этой вакцины достигла 60 млн. и Иран больше не нуждается в вакцине от COVID-19, у нас получился большой запас вакцин и будем их поставлять».

«Для регистрации вакцины в разных странах Министерства здравоохранения стран назначения должны подтвердить сертификаты и при необходимости посетить наши лаборатории. Так, мы прошли этот этап с Никарагуа и подписываем соглашение. Мы еще попросили 5 стран и ведем переговоры», добавил он.

Соглашение было подписано на официальной церемонии, на которой присутствовали посол Никарагуа и заместитель министра здравоохранения д-р Никнам.

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