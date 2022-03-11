Иранская вакцина от ковида mRAN получила разрешение на вступление в первую фазу клинических испытаний

«Вакцина Nora от коронавируса получила лицензию на выход на рынок. В то же время иранская вакцина mRAN, аналогичная вакцине Pfizer, получила лицензию на клиническую фазу от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения, исследований и технологий. Вакцина исследуется и производится компанией, основанной на знаниях».

По его словам, «согласно полученным лицензиям, это показывает, что потенциал страны достиг уровня, при котором она может иметь различные вакцины против коронавируса».