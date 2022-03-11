11 мар. 2022 г., 16:28
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Иранская вакцина от ковида mRAN получила разрешение на вступление в первую фазу клинических испытаний

Иранская вакцина от ковида mRAN получила разрешение на вступление в первую фазу клинических испытаний

Тегеран, 11 марта, ИРНА - Член научного комитета Национального штаб-квартиры по противодействию коронавирусу Мостафа Ганеи заявил, что иранская вакцина mRAN, получила разрешение на вступление в первую фазу клинических испытаний от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения и медицинского образования.

«Вакцина Nora от коронавируса получила лицензию на выход на рынок. В то же время иранская вакцина mRAN, аналогичная вакцине Pfizer, получила лицензию на клиническую фазу от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения, исследований и технологий. Вакцина исследуется и производится компанией, основанной на знаниях».

По его словам, «согласно полученным лицензиям, это показывает, что потенциал страны достиг уровня, при котором она может иметь различные вакцины против коронавируса».

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