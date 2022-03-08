Иранская вакцина «Нура» получила разрешение на экстренное использование

Об этом сообщил во вторник заместитель министра здравоохранения, глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Бахрам Дараи.

"Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдало разрешение на использование вакцины «Нура» в качестве бустерной дозы от Covid-19", сказал Дараи.

Таким образом, «Нура» стала шестой вакциной собственного производства, получившей разрешение на экстренное использование.

Вакцина «Нура» была разработана учеными исследовательского центра больницы Багиатоллы и университета имама Хоссейна.