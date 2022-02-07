Лидер получил третью дозу иранской вакцины

"Подобно тому, как духовный лидер получил три дозы вакцины, это была иранская вакцина [COV Iran] Barakat, мы все должны сделать то же самое. Те, кто еще не вакцинировался, должны поторопиться", — заявил он.

По его словам, в стране есть многие хорошие вакцины, однако к сожалению небольшое количество людей приняли третью дозу вакцины.

До сих пор в Иране 61 млн 112 тыс. 617 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 54 млн 505 тыс. 698 – вторую, а 19 млн 646 тыс. 357 человек – третью дозу.

Общее число введенных вакцин в стране достиг 135 млн 264 тыс. 672 доз.