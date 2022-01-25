В Иране началась вакцинация от COVID-19 детей от 9 лет

«С сегодняшнего дня привить против COVID-19 можно детей в возрасте 12-17 лет. Вакцины PastoCovac и Синофарм рекомендуются детям», заявил руководитель пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Мохаммад Хашеми.

По его словам, вакцинация в указанном возрасте совершается, чтобы обеспечить защиту от Омикрон-штамма.



До сих пор 60 млн 513 тыс. 855 человек получили первую дозу, 53 млн 651 тыс. 657 – вторую дозу, а 14 млн 856 тыс. 764 человек – третью. Общее количество введенных доз вакцины в стране достигло 129 млн 22 тыс. 276.