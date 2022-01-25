25 янв. 2022 г., 14:29
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В Иране началась вакцинация от COVID-19 детей от 9 лет

В Иране началась вакцинация от COVID-19 детей от 9 лет

Тегеран, 25 января, ИРНА - Вакцинация детей в возрасте от 9 до 12 лет от COVID-19 сегодня началась в Иране, сообщили во вторник в пресс-службе минздрава Исламской Республики.

«С сегодняшнего дня привить против COVID-19 можно детей в возрасте 12-17 лет. Вакцины PastoCovac и Синофарм рекомендуются детям», заявил руководитель пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Мохаммад Хашеми.
По его словам, вакцинация в указанном возрасте совершается, чтобы обеспечить защиту от Омикрон-штамма.

До сих пор 60 млн 513 тыс. 855 человек получили первую дозу, 53 млн 651 тыс. 657 – вторую дозу, а 14 млн 856 тыс. 764 человек – третью. Общее количество введенных доз вакцины в стране достигло 129 млн 22 тыс. 276.

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