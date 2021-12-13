Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 5 975 404 случая выздоровления среди заразившихся», отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 130 764 человека.

Напомним, что более 266 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 5,2 млн. из которых умерли.

На данный момент 58 193 586 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 48 349 50 человека - вторую дозу и 1 397 53 человека - третью дозу. С начала вакцинации вакцины в стране применена 107 940 633 дозы вакцины против COVID-19.