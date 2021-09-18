86% иранцев готовы прививаться от Covid-19

Он отметил, что течение коронавируса у вакцинированных пациентов идет без осложнений и смерти. «Можно сказать, что смертность после вакцинации от коронавируса уменьшается», добавил он.

Министерство здравоохранения Ирана сообщил, что число введенных вакцин в стране достигло 41 млн 250 тыс. 460 доз.

27 млн 790 тыс. 835 иранцев до 17 сентября получили первую дозу вакцины от Covid-19, 13 млн 459 тыс. 625 человек – вторую дозу.

Всего число заболевших Covid-19 в Иране составило 5 млн 396 тыс. 13 человек. 4 млн 708 тыс. 195 выздоровели от коронавируса. Число жертв Covid-19 в Иране превысило 115 тыс. человек.