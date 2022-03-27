Иран входит в десятку лучших стран по борьбе с COVID-19

Он отметил, что благодаря усилиям медицинского персонала, Иран входит в десятку лучших стран по борьбе с коронавирусом (COVID-19).

По его словам, иранские ученые добились большого прогресса в области производства вакцин против Covid-19. "Сегодня в Иране достигнут большой прогресс во многом, в том числе в борьбе с коронавирусом, и Иран доказал себя всему миру", добавил он.

Министр здравоохранения отметил, что во время пандемии шесть центров возобновили производство вакцин на различных платформах.

Эйноллахи также заявил, что на данный момент в стране применено примерно 147 миллионов доз вакцин.