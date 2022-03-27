27 мар. 2022 г., 22:11
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Иран входит в десятку лучших стран по борьбе с COVID-19

Иран входит в десятку лучших стран по борьбе с COVID-19

Тегеран, 27 марта. ИРНА — Исламская Республика Иран входит в десятку лучших стран мира по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил в воскресенье министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи.

Он отметил, что благодаря усилиям медицинского персонала, Иран входит в десятку лучших стран по борьбе с коронавирусом (COVID-19).

По его словам, иранские ученые добились большого прогресса в области производства вакцин против Covid-19. "Сегодня в Иране достигнут большой прогресс во многом, в том числе в борьбе с коронавирусом, и Иран доказал себя всему миру", добавил он.

Министр здравоохранения отметил, что во время пандемии шесть центров возобновили производство вакцин на различных платформах.

Эйноллахи также заявил, что на данный момент в стране применено примерно 147 миллионов доз вакцин.

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