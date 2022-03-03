3 мар. 2022 г., 16:25
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Министр здравоохранения: Иран входит в пятерку лучших стран мира в области стволовых клеток

Министр здравоохранения: Иран входит в пятерку лучших стран мира в области стволовых клеток

Тегеран, 3 марта, ИРНА - Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Бахрам Ейноллахи сказал, что Иран входит в пятерку ведущих стран мира в этой области с 800 исследовательскими центрами стволовых клеток, тысячей больниц и 150 000 больничных коек.

Он назвал количество медицинских вузов в стране 63 и напомнил: «в настоящее время в этих центрах обучается 250 тысяч студентов».

«Коронавирус показал нам, что крупнейшие державы мира, несмотря на все заявления о прогрессе, ничего не могут сделать для уменьшения своих жертв», - отметил он.

«Мы живем в стране, которая пользуется народной поддержкой, и благодаря этому доверию в стране до сих пор было введено 142 миллиона доз вакцины, и у нас было наименьшее количество человеческих жертв», - заключил он.

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