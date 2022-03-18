Санкции в отношении Ирана мешают программам в сфере здравоохранения

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи провела в пятницу встречу с председателем Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций Колленом Виксеном на полях 66-й сессии Комиссии ООН по положению женщин.

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС), под общим руководством Генеральной Ассамблеи, координирует экономическую и социальную работу Организации Объединенных Наций и семьи организаций ООН.

Вице-президент Ирана поздравила Коллена Виксена с назначением на пост главы ЭКОСОС, отметив, что Исламская Республика Иран является координатором Ассоциации стран Индийского океана (IORA) по расширению экономических прав и возможностей женщин; таким образом, есть хорошая возможность проложить путь для сотрудничества между ЭКОСОС и Тегераном в расширении прав и возможностей женщин.

По словам Хазали, Иран готов предоставить другим странам мира образование и тренинги в соответствии со своим собственным опытом в различных областях труда, а также в сельском хозяйстве и информационных технологиях.

Иранский вице-президент также указала на трудности, возникшие в результате распространения пандемии коронавируса (COVID-19), отметив, что незаконные, односторонние санкции, введенные США в отношении Ирана, затруднили реализацию многих проектов в сфере здравоохранения и медицины.

66-я сессия Комиссии ООН по положению женщин проходит с 14-го по 25-е марта в Нью-Йорке. Мероприятие посвящено достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек в контексте политики и программы в области изменения климата, окружающей среды и снижения риска бедствий.