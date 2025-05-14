14 мая 2025 г., 17:12
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

В Джакарте открылось заседание парламентов исламских государств

14 мая 2025 г., 17:12
??????? ID: 85832884
В Джакарте открылось заседание парламентов исламских государств

Тегеран, 14 мая, ИРНА – 19-е заседание Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (PUIC) официально начало свою работу при участии глав и представителей 38 исламских государств.

Это заседание проходит с 12 по 15 мая под лозунгом «Надлежащее управление и сильные институты как столпы устойчивости». Представители исламских государств на сегодняшний день выступили в различных комитетах, включая политический, культурный, по делам женщин и семьи, Постоянный комитет по Палестине, а также на Женской конференции.

На церемонии открытия присутствовала парламентская делегация Ирана во главе с Мохаммадом Багером Галибафом, спикер Иранского парламента. Иранские представители, участвующие в заседании, также выступали на некоторых специализированных комитетах.

Проведение этого заседания совпало с 25-летием создания Союза. Председатель законодательной власти планирует выступить с речью в качестве одного из докладчиков на этой конференции.

Среди выступавших на церемонии открытия были председатель парламента Кот-д'Ивуара, председатель Палаты представителей Индонезии, премьер-министр Малайзии, премьер-министр Сингапура и президент Индонезии.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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