В Джакарте открылось заседание парламентов исламских государств

Это заседание проходит с 12 по 15 мая под лозунгом «Надлежащее управление и сильные институты как столпы устойчивости». Представители исламских государств на сегодняшний день выступили в различных комитетах, включая политический, культурный, по делам женщин и семьи, Постоянный комитет по Палестине, а также на Женской конференции.

На церемонии открытия присутствовала парламентская делегация Ирана во главе с Мохаммадом Багером Галибафом, спикер Иранского парламента. Иранские представители, участвующие в заседании, также выступали на некоторых специализированных комитетах.

Проведение этого заседания совпало с 25-летием создания Союза. Председатель законодательной власти планирует выступить с речью в качестве одного из докладчиков на этой конференции.

Среди выступавших на церемонии открытия были председатель парламента Кот-д'Ивуара, председатель Палаты представителей Индонезии, премьер-министр Малайзии, премьер-министр Сингапура и президент Индонезии.