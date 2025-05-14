14 мая 2025 г., 11:35
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Новости ID: 85832597
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СБ ООН отклонил план Израиля и США по контролю гуманитарной помощи в Газе

14 мая 2025 г., 11:35
Новости ID: 85832597
СБ ООН отклонил план Израиля и США по контролю гуманитарной помощи в Газе

Тегеран, 14 мая, ИРНА – Большинство членов Совета Безопасности ООН выступили против нового американо-израильского плана по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

Совет Безопасности ООН в ночь на среду по запросу Великобритании, Франции, Дании, Словении и Греции провел заседание по ситуации в Газе, на котором обсуждался план израильского режима по контролю над гуманитарной помощью.

Постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафон отверг данный план, заявив, что этот механизм противоречит международным нормам и не позволяет удовлетворить потребности населения. Он подчеркнул, что Израиль должен соблюдать международные нормы.

С другой стороны, этот план также отверг Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН. По его словам, голод в секторе Газа стремительно распространяется, а данный план фактически превращает ООН в соучастника военных операций Израиля.

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