Конец четырех десятилетий конфликта и нестабильности в регионе; роспуск РПК породил волну надежды

Источники новостей сообщили, что вооруженная группировка, известная как "Рабочая партия Курдистана Турции" или РПК, объявила о своем роспуске сегодня, в понедельник (12 мая). Это короткая, но важная новость, оказывающая влияние на ход событий в регионе.

В сообщении, опубликованном телеканалом "Аль-Джазира" со ссылкой на РПК, говорится: "Мы объявляем о роспуске партии, сложении оружия и прекращении вооруженного конфликта с Турцией".

В связи с этим официальное иракское информационное агентство (WAA) сообщило, что руководство РПК официально решило распустить партию, положить конец вооруженным конфликтам и разоружиться.

Руководство Рабочей партии Курдистана опубликовало решения своих совещаний, состоявшихся с 5 по 7 мая, и согласно этим решениям партия была официально распущена.

В заявлении РПК говорится: "Это решение принято в ответ на исторический призыв Абдуллы Оджалана, лидера РПК, заключенного в Стамбуле, от 27 февраля, о переходе от вооруженной борьбы к демократическому и мирному обществу".

Группировка РПК в прошлую пятницу объявила, что вскоре примет историческое решение о самороспуске и разоружении в рамках нового мирного плана с Турцией после четырех десятилетий.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал: "Мы преодолели все препятствия; Рабочая партия Курдистана будет распущена и разоружена".