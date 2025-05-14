Багаи: Встреча политических директоров Ирана и трех европейских стран состоится в пятницу

Эсмаил Багаи, пресс-секретарь Министерства иностранных дел, в беседе с корреспондентом отдела внешней политики агентства ИРНА на полях Международной книжной выставки в Тегеране, сообщил о проведении встречи политических директоров Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран и трех европейских стран-участниц СВПД.

По словам Багаи, эта встреча запланирована на пятницу этой недели (16 мая) и должна состояться в Стамбуле, Турция. Основная повестка дня этой встречи - продолжение консультаций с этими тремя странами, Германией, Великобританией и Францией, в том числе по непрямым переговорам между Ираном и США.