14 мая 2025 г., 21:34
Новости ID: 85833028
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Депутаты Парламента: посягательство на ядерные права Ирана не останется без ответа

14 мая 2025 г., 21:34
Новости ID: 85833028
Депутаты Парламента: посягательство на ядерные права Ирана не останется без ответа

Тегеран, 14 мая, ИРНА - Депутаты парламента в заявлении, адресованном Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии, подчеркнув приверженность международным принципам и обязательствам, предупредили, что в случае любого посягательства на неоспоримые и законные права иранского народа в предстоящем отчете Агентства и содействия интересам врагов этого народа, вы столкнетесь с решительной реакцией иранского народа и их представителей в парламенте.

Таким образом, Исламская Республика Иран не имеет ограничений в области исследований и разработок в ядерной промышленности и может в рамках своих научных, медицинских и промышленных потребностей обогащать уран до 93 процентов. Она также имеет полное право использовать свою ядерную продукцию в различных областях, включая производство электроэнергии, медицину, промышленность и другие мирные сферы.

«Господин Гросси! Международное агентство по атомной энергии не должно превращаться в инструмент, служащий политическим и безопасным целям преступного и убийственного сионистского режима и лидеров оси зла мира, то есть Соединенных Штатов Америки».

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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