Таким образом, Исламская Республика Иран не имеет ограничений в области исследований и разработок в ядерной промышленности и может в рамках своих научных, медицинских и промышленных потребностей обогащать уран до 93 процентов. Она также имеет полное право использовать свою ядерную продукцию в различных областях, включая производство электроэнергии, медицину, промышленность и другие мирные сферы.

«Господин Гросси! Международное агентство по атомной энергии не должно превращаться в инструмент, служащий политическим и безопасным целям преступного и убийственного сионистского режима и лидеров оси зла мира, то есть Соединенных Штатов Америки».