16 апр. 2022 г., 15:21
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Раиси заявил о возможности экспорта излишка вакцины от Covid-19

Раиси заявил о возможности экспорта излишка вакцины от Covid-19

Тегеран, 16 апреля, ИРНА – Иранские производители могут экспортировать излишки вакцины от Covid-19, учитывая необходимые резервы на будущее. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в субботу.

Глава иранского правительства на заседании Национального штаба по борьбе с Covid-19 подчеркнул необходимость взаимодействия стран в противостоянии пандемии. Он также сообщил о продолжении гуманитарной политики Исламской Республики и помощи нуждающимся странам в регионе и мире.
Раиси сделал акцент на помощи Китаю для борьбы с коронавирусом в данный момент. «Китай помог нашему народу во время кризиса из-за Covid-19, отправив партии вакцины в Иран. Сегодня мы находимся в ситуации, когда мы можем помочь народу и правительству Китая, передав научный опыт нашей страны в борьбе с коронавирусом», подчеркнул президент.
Он назвал меры иранских компаний в производстве собственных вакцин достойными.

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