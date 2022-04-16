Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 942 220 случаев выздоровления среди заразившихся», говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

На данный момент 64 173 275 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 325 244 человека - вторую дозу, 26 719 467 человек — третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 148 217 986 доз вакцины против COVID-19.

Еще 23 иранца умерли от коронавирусной болезни (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 140 800 человек.