Путин: Россия эффективно продолжает сотрудничество с исламскими странами

Путин сделал эти заявления, приветствуя участников 16-го Международного экономического форума «Россия – Исламский мир» в Казани, и добавил: «На протяжении веков наша многонациональная страна открыта для широкого сотрудничества со странами исламского мира, и сегодня, несмотря на сложные международные отношения, мы продолжаем эффективно и последовательно развивать экономические, научные, образовательные, гуманитарные и межрегиональные связи».

Это мероприятие является важной глобальной площадкой, которая проводится в Казани с 13 по 18 мая с целью активизации международного сотрудничества, особенно между Россией и странами Организации исламского сотрудничества.