12 мая 2025 г., 21:03
Новости ID: 85831068
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Путин: Россия эффективно продолжает сотрудничество с исламскими странами

12 мая 2025 г., 21:03
Новости ID: 85831068
Путин: Россия эффективно продолжает сотрудничество с исламскими странами

Тегеран, 12 мая, ИРНА – Президент России Владимир Путин заявил, что Москва эффективно наращивает сотрудничество с исламскими странами, несмотря на сложные международные условия.

Путин сделал эти заявления, приветствуя участников 16-го Международного экономического форума «Россия – Исламский мир» в Казани, и добавил: «На протяжении веков наша многонациональная страна открыта для широкого сотрудничества со странами исламского мира, и сегодня, несмотря на сложные международные отношения, мы продолжаем эффективно и последовательно развивать экономические, научные, образовательные, гуманитарные и межрегиональные связи».

Это мероприятие является важной глобальной площадкой, которая проводится в Казани с 13 по 18 мая с целью активизации международного сотрудничества, особенно между Россией и странами Организации исламского сотрудничества.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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