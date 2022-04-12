Иран входит в десятку лучших стран по борьбе с COVID-19, заявил министр здравоохранения

Выступая на открытом заседании иранского парламента, он отметил, что благодаря усилиям медицинского персонала, Иран входит в десятку лучших стран по борьбе с коронавирусом (COVID-19).

По его словам, иранские ученые добились большого прогресса в области производства вакцин против Covid-19. "Сегодня в Иране достигнут большой прогресс во многом, в том числе в борьбе с коронавирусом, и Иран доказал себя всему миру", добавил он.

Несмотря на то, что США и некоторые европейские страны в разгар пандемии мешали обеспечению Ираном вакцины, сегодня иранским ученым удалось присоединиться к клубу производителей вакцины от Covid-19.

На данный момент 64 000 598 человек в Иране получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 027 341 человек - вторую дозу, 26 403 135 человека - третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 147 435 574 дозы вакцины против COVID-19.

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