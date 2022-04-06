Последняя ситуация с коронавирусом в Иране

"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 900 097 случаев выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 140451 человек.

В министерстве здравоохранения Ирана объявили, что около 1483 пациента находятся в тяжелой ситуации.

На данный момент 64 000 598 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 027 341 человек - вторую дозу, 26 403 135 человека - третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 147 435 574 дозы вакцины против COVID-19.