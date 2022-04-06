6 апр. 2022 г., 15:36
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Последняя ситуация с коронавирусом в Иране

Последняя ситуация с коронавирусом в Иране

Тегеран, 6 апреля, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 7 180 008 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 900 097 случаев выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 140451 человек.

В министерстве здравоохранения Ирана объявили, что около 1483 пациента находятся в тяжелой ситуации.

На данный момент 64 000 598 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 57 027 341 человек - вторую дозу, 26 403 135 человека - третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 147 435 574 дозы вакцины против COVID-19.

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