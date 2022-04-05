5 апр. 2022 г., 14:05
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News Code: 84706042
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В иранских школах возобновилось очное обучение

3 апреля, после более чем двух лет онлайн-образования иранские школьники пришли в школы лично.

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