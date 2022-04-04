Последняя ситуация с коронавирусом в Иране

"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 6 890 768 случаев выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 140368 человек.

В министерстве здравоохранения Ирана объявили, что около 3185 пациентов находятся в тяжелой ситуации.

На данный момент 63 956 637 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 56 954 468 человек - вторую дозу, 26 315 325 человека - третью дозу. С начала вакцинации в стране применены 147 235 430 доз вакцины против COVID-19.