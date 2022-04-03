3 апр. 2022 г., 11:23
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News Code: 84703453
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Новогодние каникулы в Иране

Иранцы впервые после пандемии коронавируса отправились в путешествия во время праздника – Новруз (Ноуруз) - Новый год по иранскому солнечному календарю. За 14 праздничных дней по Ирану путешествовали почти 10 миллионов человек.

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