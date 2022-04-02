Иран: США продемонстрировали свою враждебность к иранскому народу, отказав в визе певцу

«Правительство США, которое имеет историю нарушения обещаний и международного права и прав человека, показало, что оно враждебно относится к иранскому «народу» при любых условиях, введя новые санкции и отказав иранскому певцу во въезде в США под ложными предлогами, заявляя при этом о своей доброй воле», - написал Бахадори в твиттере.

По данным Regnum, ранее организаторы празднования персидского нового года (Новруз) заявили, что 49-летний певец Алиреза Горбани не смог выступить в США после того, как его задержали агенты в аэропорту Торонто и отказали во въезде в Соединенные Штаты после допроса.

Позднее исполнительный директор некоммерческой организации Farhang Foundation в Лос-Анджелесе Алиреза Ардекани получил информацию, что временное задержание Горбани и отказ в въезде были связаны с его военной службой в КСИР.